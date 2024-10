Cambiano direzione alla vista dei carabinieri, addosso avevano della droga: presi (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ stato il repentino cambio di direzione di marcia che il conducente di un furgone Fiat Ducato ha effettuato alla vista dei carabinieri a insospettire l’equipaggio del radiomobile della Compagnia di Caserta che ha deciso di eseguire un controllo degli occupanti. Mancava poco alla mezzanotte di Casertanews.it - Cambiano direzione alla vista dei carabinieri, addosso avevano della droga: presi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ stato il repentino cambio didi marcia che il conducente di un furgone Fiat Ducato ha effettuatodeia insospettire l’equipaggio del radiomobileCompagnia di Caserta che ha deciso di eseguire un controllo degli occupanti. Mancava pocomezzanotte di

Giornata mondiale della Vista. Giovedì l’Asl offre visite gratuite - La Giornata mondiale della Vista promuove la prevenzione per proteggere la salute degli occhi. Controlli regolari possono prevenire malattie e disabilità visive. La Asl Toscana Sud Est offre visite gr ... (lanazione.it)

Gli autori di Star Citizen starebbero imponendo ai dipendenti di lavorare 7 giorni su 7, in vista di un evento - Il team dirigenziale di Star Citizen starebbero imponendo ai propri dipendenti di lavorare 7 giorni su 7, in vista di un evento che avrà luogo a ottobre. Non saranno però pagati gli straordinari. (multiplayer.it)

Ncc rispondono alle accuse di discriminazione verso i non vedenti: “Non siamo taxi e abbiamo regole diverse” - La replica è arrivata dopo la denuncia di persone non vedenti non fatte salire a bordo dei mezzi perchè accompagnate da un cane guida ... (romatoday.it)