Cambiamento climatico Mattarella a Coldiretti | Non bisogna avere paura del nuovo occorrono ricette aggiornate

"Non bisogna avere paura del nuovo. Ribaltando l'immagine, non serve vino vecchio né in otri né in tempi nuovi. Vale per il Cambiamento climatico. occorrono ricette, soluzioni aggiornate, con la stessa lungimiranza che permise di affrontare, con i mezzi di allora, la rinascita del Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli 80 anni di Coldiretti, celebrati a Roma al Teatro Eliseo. "Se avessero avuto lo sguardo rivolto all'indietro i Padri della Repubblica, i Padri della Coldiretti, dove ci avrebbero portato? Dove saremmo oggi? Siamo loro debitori e dalla loro esperienza sollecitati alla medesima lungimiranza", ha aggiunto Mattarella nel discorso pronunciato dinanzi agli agricoltori di Coldiretti.

