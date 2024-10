Bidenrischiamo il peggiore uragano in 100 anni in Florida

Biden,rischiamo il peggiore uragano in 100 anni in Florida (Di martedì 8 ottobre 2024) Milton potrebbe essere l'uragano peggiore a toccare la Florida in 100 anni. Lo ha detto Joe Biden, chiedendo a tutti coloro che sono sotto ordine di evacuazione di lasciare le loro abitazioni. "Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile" per l'uragano Milton, che rischia di essere "catastrofico", ha detto Biden sottolineando che c'è la possibilità che Milton tocchi terra e lasci la Florida come uragano, senza allentare la sua forza. Quotidiano.net - Biden,rischiamo il peggiore uragano in 100 anni in Florida Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Milton potrebbe essere l'a toccare lain 100. Lo ha detto Joe Biden, chiedendo a tutti coloro che sono sotto ordine di evacuazione di lasciare le loro abitazioni. "Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile" per l'Milton, che rischia di essere "catastrofico", ha detto Biden sottolineando che c'è la possibilità che Milton tocchi terra e lasci lacome, senza allentare la sua forza.

"Innocente - ma verrà sospeso" : la peggiore bomba su Jannik Sinner a ridosso della finalissima - Ma dopo le premesse, ecco che aggiunge: "Sento che se la Wada si è reinserita in questa vicenda, lo ha fatto con l'obiettivo di arrivare a una sospensione. Un bulldozer, Jannik Sinner: continua a vincere, nonostante il caso-Wada, la bomba degli ultimi giorni, la possibilità di essere sospeso per ... (Liberoquotidiano.it)

Confartigianato - Italia la peggiore in Ue per danni da clima - E con un impatto di 284 euro per abitante nel 2022, il nostro Paese supera la media Ue di 117 euro pro capite: ogni cittadino italiano sopporta infatti un peso economico 2,4 volte maggiore rispetto alla media europea. E' quanto rileva un'elaborazione dell'Ufficio studi di Confartigianato sui pi√Ļ ... (Quotidiano.net)

Influenza 2024 - si annuncia come la peggiore degli ultimi 10 anni : ecco perché - In realtà la stagione delle infezioni respiratorie quest'anno non si è mai veramente conclusa. "Considerando questo e considerando la nuova variante Covid, XEC, che si inserisce nel quadro, le previsioni - che ovviamente poi andranno aggiornate sulla base dell'andamento meteorologico - ci fanno ... (Ilgiorno.it)