Barbara D’Urso, Ballando con le stelle e i ‘sassolini’ nella scarpa – Ascolta (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ tornata in tv dopo un periodo d’assenza cimentandosi in una ‘bachata e una salsa’ nelle vesti di Ballerina per una notte a ‘Ballando con le stelle’, ospite di Milly Carlucci su RaiUno. Dopo il divorzio da Mediaset Barbara D’Urso, punzecchiata da Selvaggia Lucarelli, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Sbircialanotizia.it - Barbara D’Urso, Ballando con le stelle e i ‘sassolini’ nella scarpa – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ tornata in tv dopo un periodo d’assenza cimentandosi in una ‘bachata e una salsa’ nelle vesti di Ballerina per una notte a ‘con le’, ospite di Milly Carlucci su RaiUno. Dopo il divorzio da Mediaset, punzecchiata da Selvaggia Lucarelli, si è tolta qualche sassolino dalla

Barbara D’Urso : la domanda (scomoda) dietro le quinte di “Ballando Con Le Stelle” - Ma cosa avrà voluto dire? Il successo di Barbara nel 2011 era quasi insuperabile rispetto a quello di altre colleghe e la sua risposta sottolinea – seppur in modo sottile – quanto in momenti di benessere le situazioni siano diverse e quanto, di contro, tutto possa cambiare rapidamente. In ... (361magazine.com)

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso - cosa hanno detto l’una dell’altra dietro le quinte di “Ballando con le Stelle” - News Tv. Sabato sera la nota conduttrice televisiva è stata ospite nel programma di Milly Carlucci come ballerina per una notte. (Continua…) Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, Selvaggia Lucarelli lascia lo show? Ecco chi potrebbe sostituirla Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, addio ... (Tvzap.it)

Barbara d’Urso potrebbe tornare in TV alla conduzione di un famosissimo programma : l’indiscrezione - La missione è portarla a Domenica In, al timone della prossima stagione al posto di Mara Venier che è ben lieta di lasciarle il testimone. La conduttrice ha stupito tutti non solo per la sua presenza scenica, ma anche per la sua energia contagiosa, partecipando attivamente allo show. Le due, non a ... (Anticipazionitv.it)