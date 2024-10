Avellino, 76enne arrestato per violenza sessuale su una bambina di 10 anni. L’indagine nata da un post su Facebook del nonno (Di martedì 8 ottobre 2024) La bambina ha deciso di raccontare tutto al nonno, che ha pubblicato un post su Facebook. Così sono cominciate le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, che hanno portato lunedì sera gli agenti del Commissariato di Ariano Irpino a eseguire nei confronti di un 76enne un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di violenza sessuale pluriaggravata ai danni della piccola, che ha appena 10 anni. Il nonno è stato convocato in Commissariato riferendo le confidenze ricevute dalla nipotina. Quest’ultima, ascoltata alla presenza di una psicologa, ha confermato quanto già confidato al nonno. Confidenze che aveva fatto anche a un’amica, alla madre e alla nuova compagna del padre. Tutte le persone ascoltate hanno confermato le confidenze ricevute e hanno permesso di identificare il 76enne, che peraltro è recidivo. Ilfattoquotidiano.it - Avellino, 76enne arrestato per violenza sessuale su una bambina di 10 anni. L’indagine nata da un post su Facebook del nonno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Laha deciso di raccontare tutto al, che ha pubblicato unsu. Così sono cominciate le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, che hanno portato lunedì sera gli agenti del Commissariato di Ariano Irpino a eseguire nei confronti di unun’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è accusato dipluriaggravata ai ddella piccola, che ha appena 10. Ilè stato convocato in Commissariato riferendo le confidenze ricevute dalla nipotina. Quest’ultima, ascoltata alla presenza di una psicologa, ha confermato quanto già confidato al. Confidenze che aveva fatto anche a un’amica, alla madre e alla nuova compagna del padre. Tutte le persone ascoltate hanno confermato le confidenze ricevute e hanno permesso di identificare il, che peraltro è recidivo.

Bambina piange a dirotto in aereo - due donne la chiudono in bagno e postano il video sui social : “Volevamo educarla” - In viaggio con i nonni in aereo, una bambina ha avuto una crisi di pianto improvvisa e molto lunga. Cose che capitano, verrebbe da dire. “Volevo solo educare la bambina”, ha risposto una delle due. Siamo a bordo di un volo della Juneyao Airlines, tratta Guiyang – Shanghai. Con il benestare della ... (Ilfattoquotidiano.it)

Incidente Smart a Giugliano - disposta l'autopsia sulla bambina morta - Alla guida dell'auto non assicurata, senza patente, c'era proprio l'uomo, 47 anni, sottoposto al test dell'alcol. . Nell'incidente è morta la bambina di 8 anni e sono rimaste ferite la sorella di 16 che viaggiava nel minuscolo bagagliaio della vettura e la madre delle ragazzine: la bimba era tra ... (Tg24.sky.it)

Smart a due posti con una famiglia di 4 persone a bordo si ribalta : morta una bambina di 8 anni - ferita la sorella di 16 - Incidente mortale a Giugliano in Campania, in provinci di Napoli. Una smart Fortwo con a bordo quattro persone, una coppia con due figlie, si è ribaltata per cause ancora da accertare in via... (Leggo.it)