Assistere a casa un malato oncologico a Firenze nasce il corso base per caregiver

Firenze, 8 ottobre 2024 – Un corso base per caregivers che assistono a domicilio un proprio caro. È l'iniziativa di Fondazione Ant che, dal 17 ottobre, darà il via al nuovo corso base che si terrà nella sede fiorentina di Ant, in via San Donato: il corso è gratuito ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze. "Siamo molto contenti di avere al nostro fianco tante istituzioni del nostro territorio in questa iniziativa – ha dichiarato Silvia Leoni, responsabile delle attività sanitarie di Ant in Toscana -. La famiglia ha un ruolo centrale nell'assistenza domiciliare oncologica. Il momento del rientro a casa, per un malato con una prognosi delicata, è una fase molto difficile e spesso di grande disorientamento per il paziente e il suo nucleo familiare.

