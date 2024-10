Lanotiziagiornale.it - “Anche se condannati non devono dimettersi”. Nordio “salva” Santanché e Salvini: fino al terzo grado di giudizio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dai ministri che, sebbene, non dovrebbero, alle intercettazioni troppo costose e abusate, passando per il Ddl Sicurezza che non si tocca, per finire con la separazione delle carriere dei magistrati. È un Carloa tutto tondo (e a tutta destra) quello che ieri ha pontificato a SkyTg 24. Ministrima in caricaa sentenza definitiva A partire dai guai dei suoi colleghi ministri: Danielae Matteo, chea eventuale condanna definitiva, non dovrebbero. “Da un punto di vista giuridico, formale e politico sicuramente non dovrebbero”, ha detto il Guardasigilli.