"Anche la nostra Offida sarà al centro del mondo, che occasione New York" (Di martedì 8 ottobre 2024) Le maschere del Carnevale storico di Offida si lasceranno ammirare in America, a New York, al ’Columbus Day,’ il giorno di Colombo, che celebra l’esploratore genovese, che al soldo della regina di Castiglia, sbarcò per primo in America, nel lontano 12 ottobre del 1492, scoprendo le terre inesplorate. Questa volta gli italiani approderanno in America con un altro spirito: quello di divertire, esportando una delle tradizioni più antiche ed importanti di Offida: il Carnevale storico. Tutto è pronto. Saranno i due assessori Isabella Bosano e Marica Cataldi, rispettivamente del turismo e della cultura, a vestire i panni del Carnevale. La Bosano indosserà lu Guazzarò, mentre la Cataldi la m’ndura, simboli della cultura e dell’identità della città. Saranno il bianco e il rosso a caratterizzare i due costumi. Ilrestodelcarlino.it - "Anche la nostra Offida sarà al centro del mondo, che occasione New York" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le maschere del Carnevale storico disi lasceranno ammirare in America, a New, al ’Columbus Day,’ il giorno di Colombo, che celebra l’esploratore genovese, che al soldo della regina di Castiglia, sbarcò per primo in America, nel lontano 12 ottobre del 1492, scoprendo le terre inesplorate. Questa volta gli italiani approderanno in America con un altro spirito: quello di divertire, esportando una delle tradizioni più antiche ed importanti di: il Carnevale storico. Tutto è pronto. Saranno i due assessori Isabella Bosano e Marica Cataldi, rispettivamente del turismo e della cultura, a vestire i panni del Carnevale. La Bosano indosserà lu Guazzarò, mentre la Cataldi la m’ndura, simboli della cultura e dell’identità della città. Saranno il bianco e il rosso a caratterizzare i due costumi.

