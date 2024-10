Biccy.it - Alda D’Eusanio contro Signorini e Grande Fratello: “Cacciata in pantofole”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Caterina Balivo nell’ultima puntata de La Volta Buona ha ospitato. Durante il gioco del Tritavolte,ha deciso di tritare la foto die di salvare Antonio Ricci, la donna però ha messo l’immagine di Alfonso a testa in giù: “Chi scelgo? Io scelgo assolutamente di tenere il mio Ricci. Dove devo tritare l’altro? Belli capelli lo tritiamo subito a testa in giù. Chi l’ha detto che non posso tritarlo a testa in giù? Un po’ di sangue agli occhi gli fa bene“. Caterina spiazzata ha detto: “Alfonso lo sconosco. A testa in giù no! Non si fa così“. Ecco cosa ha fatto alla foto didopo anni è uscita dal confessionale ancora neraalfonso casa mia quel gfpic.twitter.com/rrTZarhILE — m (@itsmc17) October 8, 2024sulVip.