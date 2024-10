Aereo Boeing 787 diretto a Roma da Mombasa sparisce dai radar: due F35 decollati d’urgenza (Di martedì 8 ottobre 2024) Un’interruzione delle comunicazioni radio con gli enti di controllo del traffico Aereo di un Boeing 787 di linea, mentre ieri pomeriggio sorvolava i cieli sopra la Calabria, ha causato il decollo di due caccia militari. Il volo era partito da Mombasa in Kenya e era diretto all'aeroporto di Roma Fiumicino. Persi i contatti radio, immediatamente dal Combined air operation centre di Torrejon, in Spagna, ente Nato responsabile dell'area in contatto con il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, è partito l'ordine di decollo dei due velivoli caccia F-35A del 32mo Stormo di Amendola (Foggia), ordine rientrato prima che raggiungessero il velivolo civile quando l'equipaggio è riuscito a ripristinare le comunicazioni radio e a proseguire la sua rotta verso lo scalo Romano. I due velivoli militari hanno quindi fatto rientro alla base. Tg24.sky.it - Aereo Boeing 787 diretto a Roma da Mombasa sparisce dai radar: due F35 decollati d’urgenza Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un’interruzione delle comunicazioni radio con gli enti di controllo del trafficodi un787 di linea, mentre ieri pomeriggio sorvolava i cieli sopra la Calabria, ha causato il decollo di due caccia militari. Il volo era partito dain Kenya e eraall'aeroporto diFiumicino. Persi i contatti radio, immediatamente dal Combined air operation centre di Torrejon, in Spagna, ente Nato responsabile dell'area in contatto con il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, è partito l'ordine di decollo dei due velivoli caccia F-35A del 32mo Stormo di Amendola (Foggia), ordine rientrato prima che raggiungessero il velivolo civile quando l'equipaggio è riuscito a ripristinare le comunicazioni radio e a proseguire la sua rotta verso lo scalono. I due velivoli militari hanno quindi fatto rientro alla base.

