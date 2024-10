A Messina e Catania roadshow per il Premio Young Talents per giovani ricercatrici (Di martedì 8 ottobre 2024) Parte dall'Università di Messina -oggi farà tappa all'Università di Catania - il roadshow pensato per raccontare il Premio 'Youngs Talents Italia-L’Oréal-Unesco per le donne e la scienza', arrivato in Italia alla XXIII edizione. Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l’obiettivo è superare le Messinatoday.it - A Messina e Catania roadshow per il Premio Young Talents per giovani ricercatrici Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Parte dall'Università di-oggi farà tappa all'Università di- ilpensato per raccontare ilItalia-L’Oréal-Unesco per le donne e la scienza', arrivato in Italia alla XXIII edizione. Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l’obiettivo è superare le

A Messina e Catania roadshow per il ‘Premio Young Talents Italia-L’Oréal-Unesco per le donne e la scienza’ - Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l’obiettivo è superare le 260 candidature dell’anno scorso. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Parte dall'Università di Messina – domani farà tappa all'Università di Catania – il roadshow ... (Webmagazine24.it)

A Messina e Catania roadshow per il ‘Premio Young Talents Italia-L’Oréal-Unesco per le donne e la scienza’ - Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l’obiettivo è superare le 260 candidature dell’anno scorso. In Italia, […]. (Adnkronos) – Parte dall'Università di Messina – domani farà tappa all'Università di Catania – il roadshow pensato per raccontare il Premio 'Youngs Talents Italia-L’Oréal-Unesco per ... (Periodicodaily.com)

A Messina e Catania roadshow per il 'Premio Young Talents Italia-L'Oréal-Unesco per le donne e la scienza' - È importante per noi essere al fianco di tutte le donne. Oggi siamo all'Università di Messina e domani saremo in quella di Catania perché speriamo di avere sempre più candidature al Premio anche dalle regioni del Sud Italia dove ci sono sicuramente candidate eccellenti. "L'Oréal Italia crede ... (Liberoquotidiano.it)