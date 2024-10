A Caserta cala l'offerta di case in vendita e in affitto (Di martedì 8 ottobre 2024) Il mercato immobiliare campano viaggia a due diverse velocità nel terzo trimestre del 2024, con i canoni di affitto che guadagnano il 2,3%, pur raffreddandosi rispetto alla tendenza di crescita dei 12 mesi (+12,5%), mentre i prezzi di vendita calano quasi dell’1%, a fronte di un rialzo del 2,6% Casertanews.it - A Caserta cala l'offerta di case in vendita e in affitto Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il mercato immobiliare campano viaggia a due diverse velocità nel terzo trimestre del 2024, con i canoni diche guadagnano il 2,3%, pur raffreddandosi rispetto alla tendenza di crescita dei 12 mesi (+12,5%), mentre i prezzi dino quasi dell’1%, a fronte di un rialzo del 2,6%

Immobiliare Campania : salgono canoni affitto - giù prezzi vendita - it. . 848 euro/mq di media, nonostante un calo dell’1,2% nell’ultimo trimestre, ma il comune di Salerno si avvicina molto al dato del capoluogo campano, fermandosi a 2. it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare. Comprare casa in regione costa, oggi, circa 2. I principali trend di ... (Anteprima24.it)