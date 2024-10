Anteprima24.it - 80 anni Coldiretti, ‘stop falso made in Italy, via petizione web’

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDalla riforma agraria alla legge di orientamento,festeggia i suoi 80alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per l’occasione l’organizzazione degli imprenditori agricoli lancia la raccolta digitale delle firme per una legge di iniziativa popolare che porti l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto arriva in tavola con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio. Una battaglia definita “storica e identitaria”, contro i cibi camuffati dain, per la quale sono state già raccolte 300mila firme con i gazebo, e con l’obiettivo di raggiungere un milione di sottoscrizioni.