XII Edizione del Premio Internazionale Carlo Levi "Cristo si è Fermato a Eboli" 2024: il programma (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutto pronto per la Cerimonia di Premiazione della XII Edizione del Premio Internazionale Carlo Levi "Cristo si è Fermato a Eboli" 2024: Sulle Orme di Carlo Levi, che si terrà il prossimo 11 ottobre 2024 alle ore 18:30 presso il Cinema Teatro Italia di Eboli. Il Premio, con il patrocinio della

Premio Nazionale Carlo Levi – Cristo si è fermato a Eboli - due giornate di eventi - L’evento apre il vasto programma che si declinerà attraverso diversi momenti nel corso delle prossime settimane ed è stato presentato ieri mattina nell’aula consiliare. . Il XII Premio Nazionale Carlo Levi – Cristo si è fermato a Eboli si apre con la due giorni programmata nel chiostro San ... (Anteprima24.it)

