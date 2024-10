Zonawrestling.net - WWE: Si punta molto su Saturday Night’s Main Event, gli speciali saranno gestiti con cura

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Come sappiamo, la WWE ha deciso di riportare in vitae lo farà sulla base di un accordo con NBC che prevede la realizzazione di 4all’anno. Il primo apmento è per il prossimo 14 dicembre presso il Nassau Coliseum di Long Island, NY. Secondo le ultime voci in circolazione, la WWE è intenzionata a prestare moltaa questi. Ecco i dettagli. Come i PLE Seconda quanto evidenziato da PWInsider, la WWE intende prestare moltaal. Gli, 4 all’anno,al pari del PLE e ciò evidenzia come la federazione sia intenzionata aresul format. Ricordiamo che ilandò in onda tra il 1985 ed il 1992 per poi tornare per un breve periodo tra il 2006 ed il 2008.