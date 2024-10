Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio centinaia di persone si sono radunate alle 6:29 ora italiana fuori dalla casa del premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per commemorare l’anniversario dell’attacco di 7 ottobre chiedendo l’accordo per la liberazione degli ostaggi per il cessate il fuoco lo riporta a Rita Aggiungendo che la pulizia impedito la folla di avanzare lungo la strada è l’età di 28 anni siamo in basso era più longevo malato al mondo affetto dalla sindrome della progeria di hutchinson-gilford una patologia ultra rara caratterizzata da invecchiamento precoce delle cellule dell’organismo umano del cervello non mi basto è morto dopo essere stato colto da malore improvviso mentre si trovava in un ristorante belle Trevigiana molti amo ancora andiamo in Ucraina Dio salvi lo zar è ...