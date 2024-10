Ue, Letta: “Stiamo perdendo la corsa con Usa e Cina” (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA – “Secondo me la cosa fondamentale è questa: che oggi più integrazione a livello europeo nei campi dell’energia, delle telecomunicazioni, dei mercati finanziari è fondamentale per recuperare la competitività che Stiamo perdendo con gli Stati Uniti e con la Cina. Quindi la discussione in corso tra sovranisti ed europeisti è una discussione ideologica ed è viziata dal non capire che integrarsi di più in questi campi è fondamentale per evitare che dalla frammentazione europea godano Wall Street, l’industria americana, la Cina, l’India e gli altri mercati asiatici. Lopinionista.it - Ue, Letta: “Stiamo perdendo la corsa con Usa e Cina” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA – “Secondo me la cosa fondamentale è questa: che oggi più integrazione a livello europeo nei campi dell’energia, delle telecomunicazioni, dei mercati finanziari è fondamentale per recuperare la competitività checon gli Stati Uniti e con la. Quindi la discussione in corso tra sovranisti ed europeisti è una discussione ideologica ed è viziata dal non capire che integrarsi di più in questi campi è fondamentale per evitare che dalla frammentazione europea godano Wall Street, l’industria americana, la, l’India e gli altri mercati asiatici.

