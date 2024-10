Tutto sull' incontro di boxe dell' anno tra Mike Tyson e Jake Paul che sarà anticipato da una docuserie su Netflix

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Manca sempre meno all'di, con la data del 15 novembre 2024 segnata di rosso sul calendario da parte di tutti gli appassionati, e non solo. È il giorno in cui si sfidersul ringin undidestinato a passare alla storia. Non tanto (o non solo) dal punto di vista sportivo (si tratta comunque di una sfida con tutti i crismi'ufficialità in otto round da due minuti ciascuno), quanto per l'effetto mediatico che sta scatenando. Basti pensare che l'si terrà nello stadio AT&T di Arlington, in Texas (capacità di 80.000 posti) etrasmesso in diretta streaming inil mondo suTIMOTHY A. (Gqitalia.it)