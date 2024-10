Tragedia a Genova: Muore una bambina di un anno dopo una crisi intestinale (Di lunedì 7 ottobre 2024) bambina di un anno perde la vita dopo una crisi intestinale: la Procura di Genova indaga sulle cause della Tragedia e sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Una Tragedia ha colpito una famiglia dell’entroterra di Genova, dove una bambina di appena un anno ha perso la vita dopo essere stata colpita da una grave crisi intestinale. Nonostante il tempestivo intervento dei genitori e dei soccorsi, ogni tentativo di salvarla è stato vano. La serata era iniziata con un primo malessere della piccola, che ha spinto i genitori a correre al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, nel levante genovese. La bambina lamentava forti dolori addominali e, dopo una serie di accertamenti e visite mediche, è stata dimessa. Con un misto di sollievo e preoccupazione, i genitori sono tornati a casa con la loro piccola, sperando che il peggio fosse passato. Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)di unperde la vitauna: la Procura diindaga sulle cause dellae sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Unaha colpito una famiglia dell’entroterra di, dove unadi appena unha perso la vitaessere stata colpita da una grave. Nonostante il tempestivo intervento dei genitori e dei soccorsi, ogni tentativo di salvarla è stato vano. La serata era iniziata con un primo malessere della piccola, che ha spinto i genitori a correre al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, nel levante genovese. Lalamentava forti dolori addominali e,una serie di accertamenti e visite mediche, è stata dimessa. Con un misto di sollievo e preoccupazione, i genitori sono tornati a casa con la loro piccola, sperando che il peggio fosse passato.

Puntomagazine.it - Tragedia a Genova: Muore una bambina di un anno dopo una crisi intestinale

