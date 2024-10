Traffico Roma del 07-10-2024 ore 07:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione code per Traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud A tra Torrenova e di raccordo trafficata anche la diramazione Roma Nord con rallentamenti tra Settebagni e l’uscita per il raccordo anulare code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Laurentina tra lentamente anche in esterna tra prendi Tiburtina trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo è la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona e la tangenziale est trafficata la via Pontina con code tra il raccordo è l’Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde. (Di lunedì 7 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione code perintenso in entrata asulla diramazionesud A tra Torrenova e di raccordo trafficata anche la diramazioneNord con rallentamenti tra Settebagni e l’uscita per il raccordo anulare code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Laurentina tra lentamente anche in esterna tra prendi Tiburtina trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo è la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona e la tangenziale est trafficata la via Pontina con code tra il raccordo è l’Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde. (Romadailynews.it)

