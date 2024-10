Tra silhouette arrotondate e colori caldi le shoulder bag della stagione stuzzicano il nostro lato neo hippie

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladelle foglie che cadono ci influenza anche in fatto di moda, circondandoci die avvolgenti. Gli stessi che ritroviamo anche nelle borse a tracolla autunno 2024, caratterizzate, oltre che da una palette cromatica adeguata, da uno stile che strizza gli occhi al passato e precisamente alla fine degli Anni 60 e all’inizio dei 70. In pratica, stiamo parlando di quell’epoca in cui la culturadilagava e l’accessorio per eccellenza che indossavano le ragazze era una tracolla a postina o a bisaccia fatta di pelle o di cuoio, compagna di mille avventure. Quelle postina bag tornano ora insieme allo stile boho chic lanciato in passerella da Chemena Kamali per Chloé. (Amica.it)