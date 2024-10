Todd Phillips conferma la genesi di un super-villain di Batman in Joker: Folie à Deux (Di lunedì 7 ottobre 2024) Todd Phillips conferma la genesi di un super-villain di Batman in Joker: Folie à Deux ATTENZIONE – SEGUONO SPOILER SU Joker: Folie À Deux Oltre a una nuova interpretazione di Harley Quinn interpretata da Lady Gaga, Joker: Folie à Deux (qui la recensione) presenta il giovane procuratore distrettuale di Gotham City Harvey Dent (Harry Lawtey), che guida l’accusa nel processo contro Arthur Fleck. Quando i seguaci di Joker fanno esplodere una bomba che fa saltare in aria il lato del tribunale verso la fine del film, intravediamo rapidamente Dent sdraiato tra le macerie con sangue e polvere che gli ricoprono il lato sinistro del viso mentre Arthur scappa. Un omaggio e una forma di nuova genesi per Due Facce, come conferma lo stesso regista del film Todd Phillips. “Sì, certo“, dice Phillips a EW. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ladi undiinATTENZIONE – SEGUONO SPOILER SUOltre a una nuova interpretazione di Harley Quinn interpretata da Lady Gaga,(qui la recensione) presenta il giovane procuratore distrettuale di Gotham City Harvey Dent (Harry Lawtey), che guida l’accusa nel processo contro Arthur Fleck. Quando i seguaci difanno esplodere una bomba che fa saltare in aria il lato del tribunale verso la fine del film, intravediamo rapidamente Dent sdraiato tra le macerie con sangue e polvere che gli ricoprono il lato sinistro del viso mentre Arthur scappa. Un omaggio e una forma di nuovaper Due Facce, comelo stesso regista del film. “Sì, certo“, dicea EW.

Joker : Folie à Deux - il video del finale alternativo con Harley Quinn... [SPOILER] - Questa news contiene ovviamente SPOILER. Ma quanto differente? C'entra Harley Quinn. . Sono trapelate le riprese rubate sul set di uno di questi, un sipario differente da quello montato nel film finito. Pare che, come succede spesso per i blockbuster, per Joker: Folie à Deux si siano girati tre ... (Comingsoon.it)

Joker - folie à deux : all’Arca proiezione in lingua originale - Sarà proiettato in lingua originale (con sottotitoli) il successo cinematografico del momento “Joker, folie à deux”, il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, al multiplex cinema Arca di Spoltore. Il film di Todd Phillips si stacca dalla tradizione dei cinecomics e prende la forma di un lungo... (Ilpescara.it)

Joker : Folie à Deux - l'Italia non tradisce Joaquin Phoenix e Lady Gaga - debutto da 4 - 8 milioni - Le polemiche su Joker: Folie à Deux non sembrano aver scalfito più di tanto la voglia del pubblico nostrano di conoscere il seguito della storia di Arthur Fleck. Il film svetta in testa al botteghino italiano con 4,8 milioni di euro, 3,8 dei quali raccolti nel solo weekend da 603 sale. 382 ... (Movieplayer.it)