Ternana-Campobasso oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Campobasso, match dello stadio Libero Liberati valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine umbra arriva da una Serie importante di quattro successi consecutivi e ha intenzione di proseguire su questa strada per mettere pressione al Pescara capolista del girone B. Ternana-Campobasso, come seguire il match La formazione molisana, dal suo canto, è reduce da due vittorie di fila contro Vis Pesaro e Pontedera e adesso spera di portare a casa i tre punti anche contro una delle grandi favorite alla promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 7 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Libero Liberati valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La compagine umbra arriva da unaimportante di quattro successi consecutivi e ha intenzione di proseguire su questa strada per mettere pressione al Pescara capolista del girone B., come seguire il match La formazione molisana, dal suo canto, è reduce da due vittorie di fila contro Vis Pesaro e Pontedera e adesso spera di portare a casa i tre punti anche contro una delle grandi favorite alla promozione inB. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 7 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Sportface.it)

