Teo Teocoli parla della sua amicizia con Celentano | Claudia è la padrona quando decide una cosa deve essere così

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Teoracconta al CorriereSera del suo rapporto, interrotto, con Adriano: «ho telefonato 10mila volte, ma non mi ha mai risposto nessuno». «Questadi non sentirlo proprio in questo periodo, proprio adesso che ci sono tanti problemi non vedersi più per me è triste». Proverà a richiamarlo? «No, ci ho rinunciato, avrebbe dovuto farsi vivo lui. Mi dispiace. Improvvisamente, dopo una vita, il silenzio».Mori fa da filtro? «Lei fa tutto, è launa. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto». I ricordi di TeoPrima diceva, ricordi lontani. «Una volta lo faccio venire al Derby (il locale di cabaret, non la partita) e ci ferma la polizia.