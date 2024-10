Suvereto, guida con un tasso alcolico tre volte il limite e resta coinvolto in un incidente stradale: denunciato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continuano i controlli dei carabinieri al fine di garantire la sicurezza stradale nelle principali arterie in provincia di Livorno. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma sono intervenuti a Suvereto per un incidente che ha visto coinvolto un 45enne. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo stesse Livornotoday.it - Suvereto, guida con un tasso alcolico tre volte il limite e resta coinvolto in un incidente stradale: denunciato Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Continuano i controlli dei carabinieri al fine di garantire la sicurezzanelle principali arterie in provincia di Livorno. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma sono intervenuti aper unche ha vistoun 45enne. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo stesse

