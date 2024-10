Sulla criminalità il governo fa gli stessi errori del passato: si bada ai dati e non ai cittadini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rimango letteralmente basito nell’ascoltare la cronaca giudiziaria del nostro Paese. I proclami del buon andamento della lotta alla criminalità e la repressione dei reati in genere, compreso le baby gang, mi fanno sorridere. Intanto, giova evidenziare che questo governo sta commettendo gli stessi errori del passato. Si guarda alle statistiche piuttosto che a quello che percepiscono i cittadini. L’evidente discrasia tra il dire e il fare è lapalissiana. Cito non a caso l’aumento esponenziale della cosiddetta “quarta mafia”, ovvero la Sacra corona unita, che indisturbata ha occupato manu militari la Puglia: omicidi e rapine ai portavalori testimoniano la pericolosità. Analogo errore fu commesso dai governi precedenti, quando si ritenne che Cosa nostra era il male assoluto dell’Italia consentendo alle altre consorterie criminose, ‘ndrangheta e camorra, di espandersi liberamente. Ilfattoquotidiano.it - Sulla criminalità il governo fa gli stessi errori del passato: si bada ai dati e non ai cittadini Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rimango letteralmente basito nell’ascoltare la cronaca giudiziaria del nostro Paese. I proclami del buon andamento della lotta allae la repressione dei reati in genere, compreso le baby gang, mi fanno sorridere. Intanto, giova evidenziare che questosta commettendo glidel. Si guarda alle statistiche piuttosto che a quello che percepiscono i. L’evidente discrasia tra il dire e il fare è lapalissiana. Cito non a caso l’aumento esponenziale della cosiddetta “quarta mafia”, ovvero la Sacra corona unita, che indisturbata ha occupato manu militari la Puglia: omicidi e rapine ai portavalori testimoniano la pericolosità. Analogo errore fu commesso dai governi precedenti, quando si ritenne che Cosa nostra era il male assoluto dell’Italia consentendo alle altre consorterie criminose, ‘ndrangheta e camorra, di espandersi liberamente.

Santalucia (Anm) : “Abuso d’ufficio? Dal governo uso arcigno del diritto penale per alcune forme di criminalità - ma blando per altre” - La pensa allo stesso modo il senatore del Pd Nicola Irto che è intervenuto durante il convegno della Cgil a differenza di altri esponenti di centrodestra che non hanno risposto all’invito del sindacato: “Piuttosto che fare proclami, piuttosto che girarsi dall’altra parte rispetto ai bisogni reali ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sicurezza : Conte - ‘prima proclami - dal governo aumentano dati su criminalità’ - Abbiamo sacrificato personale di polizia che togliamo dalle nostre città per mandarli in Albania, in centri costosissimi per pochi migranti che torneranno anche in Italia. Più violenza e rapine in strada (+24,5% rispetto al 2019): dalle metro alle periferie, dalle grandi città alle province, i ... (Calcioweb.eu)