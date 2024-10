Studio Usa almeno 179 miliardi spesi da Washington nell’ultimo anno per sostenere la guerra di Israele

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hspeso poco meno di 18di dollari in aiuti militari adall’inizio dellaa Gaza. Una cifra record, che ha favorito l’allargamento del conflitto in Medio Oriente. Emerge dal rapporto per il progetto Costs of War della Brown University americana, pubblicato nell’anniversario del 7 ottobre. Altri 4,8di dollari sono stati investiti in operazioni militari Usa nella regione, tra cui la campagna contro gli attacchi Houthi alle navi commerciali. In tutto quasi 23in un solo. Più nel dettaglio, 4sono statiper rifornire i sistemi di difesa missilistica Iron Dome e David’s Sling. Altri 1,2per il sistema di difesa Iron Beam, che è in fase di sviluppo e serve a contrastare le minacce di razzi e mortai a corto raggio.