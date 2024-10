Stadio, l’ex rifugio antiaereo diventerà una ciclostazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Va avanti spedita la realizzazione della ciclostazione nell’ex rifugio antiaereo all’interno dello Stadio “Franchi“. L’amministrazione comunale ha affidato i lavori (costo 17mila euro), all’interno della struttura di proprietà del Demanio dello Stato, che il Comune ha ottenuto in affitto per sei anni. "Una porzione dei locali – si afferma nell’atto che dà il via ai lavori – risulta fruibile, con opere di finitura modeste ed essenziali, per la realizzazione di un deposito per biciclette". Un servizio, quello del deposito delle biciclette, di cui si è spesso parlato, a fronte della cerscita esponenziale negli ultimi anni del turismo sulle due ruote, con conseguenti difficoltà di sosta all’interno del centro storico. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Va avanti spedita la realizzazione dellanelall’interno dello“Franchi“. L’amministrazione comunale ha affidato i lavori (costo 17mila euro), all’interno della struttura di proprietà del Demanio dello Stato, che il Comune ha ottenuto in affitto per sei anni. "Una porzione dei locali – si afferma nell’atto che dà il via ai lavori – risulta fruibile, con opere di finitura modeste ed essenziali, per la realizzazione di un deposito per biciclette". Un servizio, quello del deposito delle biciclette, di cui si è spesso parlato, a fronte della cerscita esponenziale negli ultimi anni del turismo sulle due ruote, con conseguenti difficoltà di sosta all’interno del centro storico. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Stadio, l’ex rifugio antiaereo diventerà una ciclostazione

Clamoroso Osimhen: i tifosi del Galatasaray non potranno indossare la sua maschera allo stadio! - Una notizia che sta facendo discutere: riguarda Victor Osimhen e la sua mascherina, la comunicazione è arrivata in via ufficiale e riguarda i tifosi del Galatasaray. La storia di Victor Osimhen in Tur ...(informazione.it)

Generali e The Human Safety Net, Sironi: “Obiettivo aiutare i rifugiati in Italia e i nostri anziani” - (Adnkronos) - “Come è stato evidenziato noi abbiamo un problema di tipo demografico fortissimo in Italia. Continuano a diminuire le nascite e allo stesso tempo cresce il numero degli anziani. Mettere ...(msn.com)

La Comunità di Vizzini Celebra la 110ª Giornata Mondiale del Migrante e del rifugiato: testimonianze di integrazione e speranza - Vizzini ha aperto le porte al mondo intero, abbracciando storie di speranza, sacrificio e rinascita, in occasione della 110ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Dal 27 al 29 […] ...(blogsicilia.it)