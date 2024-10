Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: se nessuno accetta da GI, può ottenerle docente interno non abilitato? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli Spezzoni pari o inferiori a 6 ore non possono essere attribuiti a docenti in servizio nella scuola privi della specifica abilitazione, né possono essere accettati dal docenti di ruolo dalle GI. L'articolo Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: se nessuno accetta da GI, può ottenerle docente interno non abilitato? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Glia 6 ore non possono essere attribuiti a docenti in servizio nella scuola privi della specifica abilitazione, né possono essereti dal docenti di ruolo dalle GI. L'articoloa 6 ore: seda GI, puònon? .

