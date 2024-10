Serie A 2024/2025, ascolti Dazn settima giornata: Fiorentina-Milan la partita più vista (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono 4.814.283 i telespettatori che hanno seguito su Dazn la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Dato non lontano da quello dello scorso turno (4.983.226). La gara più vista è stata Fiorentina-Milan, l’unica ad aver superato il tetto del milione di persone davanti al device. Segue Juventus-Cagliari (906.895). Poi Inter-Torino (605.474), Napoli-Como (501.451) e Monza-Roma (445.088). Queste tre partite sono state trasmesse in co-esclusiva su Sky. GLI ascolti SU Dazn DELLA settima giornata DI Serie A 2024/2025 04/10/24 18:32 – 20:25 NAPOLI-COMO 501.451* 04/10/24 20:47 – 22:38 VERONA-VENEZIA 233.843 05/10/24 15:02 – 16:54 UDINESE-LECCE 225.694 05/10/24 18:01 – 19:54 ATALANTA-GENOA 362.546 05/10/24 20:45 – 22:40 INTER-TORINO 605.474* 06/10/24 12:32 – 14:30 JUVENTUS-CAGLIARI 906.895 06/10/24 15:01 – 16:52 BOLOGNA-PARMA 65. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono 4.814.283 i telespettatori che hanno seguito suladel campionato di. Dato non lontano da quello dello scorso turno (4.983.226). La gara piùè stata, l’unica ad aver superato il tetto del milione di persone davanti al device. Segue Juventus-Cagliari (906.895). Poi Inter-Torino (605.474), Napoli-Como (501.451) e Monza-Roma (445.088). Queste tre partite sono state trasmesse in co-esclusiva su Sky. GLISUDELLADI04/10/24 18:32 – 20:25 NAPOLI-COMO 501.451* 04/10/24 20:47 – 22:38 VERONA-VENEZIA 233.843 05/10/24 15:02 – 16:54 UDINESE-LECCE 225.694 05/10/24 18:01 – 19:54 ATALANTA-GENOA 362.546 05/10/24 20:45 – 22:40 INTER-TORINO 605.474* 06/10/24 12:32 – 14:30 JUVENTUS-CAGLIARI 906.895 06/10/24 15:01 – 16:52 BOLOGNA-PARMA 65.

