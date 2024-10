Sempre meno speranze per gli ostaggi: a chi interessano dentro Israele? (Di lunedì 7 ottobre 2024) In varie occasioni il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato messo in guardia sulla sorte degli ostaggi e questo sarebbe avvenuto anche nelle ultime ore, nel corso di un incontro tra il premier e i funzionari della difesa, secondo quanto riportato dal quotidiano The Time of Israel citando la testata Yedioth Ahronoth. I funzionari, scrive il giornale, hanno fatto presente che «la quantità di informazioni che Israele è in grado di raccogliere sugli ostaggi a Gaza si sta disperdendo». «Più passa il tempo e più le informazioni sugli ostaggi diminuiscono, e questo è molto preoccupante», ha infatti dichiarato uno di questi funzionari in condizioni di anonimato al sito di notizie Ynet. Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In varie occasioni il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato messo in guardia sulla sorte deglie questo sarebbe avvenuto anche nelle ultime ore, nel corso di un incontro tra il premier e i funzionari della difesa, secondo quanto riportato dal quotidiano The Time of Israel citando la testata Yedioth Ahronoth. I funzionari, scrive il giornale, hanno fatto presente che «la quantità di informazioni cheè in grado di raccogliere suglia Gaza si sta disperdendo». «Più passa il tempo e più le informazioni suglidiminuiscono, e questo è molto preoccupante», ha infatti dichiarato uno di questi funzionari in condizioni di anonimato al sito di notizie Ynet.

