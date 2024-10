Scott McTominay si è messo al centro del Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se l’Antonio Conte triste e immalinconito visto nella pancia del Bentegodi a metà agosto, a neanche due mesi da quel giorno, è soltanto un ricordo, non lo si deve esclusivamente all’arrivo a Napoli del fido Romelu Lukaku. Tra i vari blitz post Verona, al tecnico azzurro è stato consegnato Scott McTominay, un giocatore strano, che qualcuno si è affrettato a definire solamente un medianaccio di rottura. Ma in un campionato come il nostro, inserire un centrocampista abituato ai ritmi della Premier League, pur provenendo da un club che ormai rasenta i confini della barzelletta come il Manchester United, vuol dire garantirsi un vantaggio non indifferente. Ilfoglio.it - Scott McTominay si è messo al centro del Napoli Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se l’Antonio Conte triste e immalinconito visto nella pancia del Bentegodi a metà agosto, a neanche due mesi da quel giorno, è soltanto un ricordo, non lo si deve esclusivamente all’arrivo adel fido Romelu Lukaku. Tra i vari blitz post Verona, al tecnico azzurro è stato consegnato, un giocatore strano, che qualcuno si è affrettato a definire solamente un medianaccio di rottura. Ma in un campionato come il nostro, inserire uncampista abituato ai ritmi della Premier League, pur provenendo da un club che ormai rasenta i confini della barzelletta come il Manchester United, vuol dire garantirsi un vantaggio non indifferente.

Scott McTominay conquista Napoli : in Inghilterra rimpiangono il loro idolo - Il centrocampista scozzese, ex Manchester United, ha impressionato tutti con le sue prime apparizioni in maglia azzurra, dimostrando subito il suo valore. it. In pochissimo tempo, Scott McTominay è diventato una delle nuove stelle più amate dai tifosi del Napoli. Sebbene le aspettative ... (Dailynews24.it)

Napoli incanta la famiglia di McTominay : “Scott avevi ragione” - com. Questo è solo un esempio di come si stia rafforzando il legame tra McTominay e la città. La famiglia di Scott McTominay è rimasta affascinata da Napoli, dopo che il centrocampista ha parlato entusiata della città come di un “Dovete venire per credere“. . Un legame sempre più forte tra ... (Napolipiu.com)

Scotto : “Il Napoli ha fatto gol nel momento più complicato. Meret il migliore in campo” - X – Scotto: “Il Napoli ha fatto gol nel momento più complicato. Meret il migliore in campo” Giovanni Scotto, ha posto l’attenzione sulla performance del … L'articolo Scotto: “Il Napoli ha fatto gol nel momento più complicato. Meret il migliore in campo” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)