Scivola per 150 metri nel bosco, recuperato dal soccorso alpino (Di lunedì 7 ottobre 2024) Intervento stasera per la Stazione di Morbegno del soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati intorno alle ore 19:30 nel comune di Buglio in Monte, a una quota di 774 metri, per un uomo di 62 anni Scivolato sul sentiero. Sul posto nove tecnici del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Intervento stasera per la Stazione di Morbegno del. I tecnici sono stati allertati intorno alle ore 19:30 nel comune di Buglio in Monte, a una quota di 774, per un uomo di 62 annito sul sentiero. Sul posto nove tecnici del Cnsas - Corpo nazionale

