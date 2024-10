Ilfattoquotidiano.it - Roma, ancora una tentata aggressione a don Coluccia durante una passeggiata per la legalità

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 3 settembre contro di lui c’era stato un lancio di bottiglie, ieri don Antonio, noto per la sua attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale, è stato oggetto di una. Il fatto è avvenuto intorno alle 22, sempre nella zona Quarticciolo, non lontano da via Palmiro Togliatti. Un uomo di 41 anni è stato arrestato per l’accusa di resistenza aggravata per aver colpito un poliziotto e per lui il giudice per le direttissime ha disposto l’obbligo di firma. Secondo quanto ricostruito,unadella, un uomo ha provato ad aggredire il sacerdote con una bomboletta. Sono quindi intervenuti gli agenti della scorta ma l’aggressore, dopo che sono intervenute altre persone, è riuscito a dileguarsi mentre il 41enne arrivato per dare manforte all’uomo è stato bloccato.