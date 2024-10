Reminders Of Him, in arrivo un film tratto dal romanzo di Colleen Hoover (Di lunedì 7 ottobre 2024) Universal Pictures produrrà un film tratto da Reminders Of Him – La parte migliore di te, romanzo di Colleen Hoover, l’autrice di Siamo noi a dire basta, previsto per il 13 febbraio del 2026; alla sceneggiatura, la stessa Hoover e Lauren Levine, entrambe anche produttrici esecutive attraverso la neonata compagnia Heartbones. Al momento non sono disponibili dettagli altri membri del cast creativo e tecnico. L’annuncio, riportato da varie testate di settore, è arrivato attraverso due distinti ma complementari comunicati stampa di Hoover e Levine, a presentazione del progetto e della casa di produzione. Ecco le parole di Hoover Sono entusiasta, poiché Reminders of Him ha un posto speciale anche nel mio cuore. Sono fiduciosa sul fatto che Universal sia il partner giusto per rendere giustizia a questa storia. Cinemaserietv.it - Reminders Of Him, in arrivo un film tratto dal romanzo di Colleen Hoover Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Universal Pictures produrrà undaOf Him – La parte migliore di te,di, l’autrice di Siamo noi a dire basta, previsto per il 13 febbraio del 2026; alla sceneggiatura, la stessae Lauren Levine, entrambe anche produttrici esecutive attraverso la neonata compagnia Heartbones. Al momento non sono disponibili dettagli altri membri del cast creativo e tecnico. L’annuncio, riportato da varie testate di settore, è arrivato attraverso due distinti ma complementari comunicati stampa die Levine, a presentazione del progetto e della casa di produzione. Ecco le parole diSono entusiasta, poichéof Him ha un posto speciale anche nel mio cuore. Sono fiduciosa sul fatto che Universal sia il partner giusto per rendere giustizia a questa storia.

