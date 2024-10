Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 ottobre 2024

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7Questa sera, lunedì 7, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 7, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata l’anniversario del massacro del 7del 2023 con un’intervista esclusiva a Moran Stella Yanai, rapita proprio quel giorno durante il rave e tenuta in ostaggio da Hamas per 54 giorni. A seguire gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente e un focus sulle manifestazioni pro-Palestina di Roma. Infine, spazio al caso Bayesian.