Ponsacco-Sestese È la telenovela delle non vittorie Mobilieri sempre poco incisivi

(Di lunedì 7 ottobre 2024): Campinotti, Gemignani (36’st Morana), Pacifico, Di Giulio,Colombini, Penco (13’st Volpi), Fischer (36’st Guerrucci), Borselli, Mengali (40’st Bagnoli), Regoli, Imbrenda (17’st Pallecchi). A disp. Profeti, Crecchi,Pisani,Pini. All. Macelloni: Giuntini, Matteo G., Cucionotta (21’st Sarr Papa), Matteo L., Biondi, Cirilllo, Dianda (29’st Ranieri), Belli (40’st Caprio), Berti, Mazzeo (21’st Pisaniello),Manganiello (33’st Casati). A disp. Soccodato, Pisaneschi,Fiorentini,Geri. All. Polloni Arbitro: Antonuccio di Roma (Pacini-Lazzareschi) Note: Un 1’ di silenzio in memoria del presidente nazionale delta Federazione Golf Italia. Ammonito Dianda, al 40’st espulso Di Giuilio doppio giallo. Angoli: 4 a 6. (Sport.quotidiano.net)