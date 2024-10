Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Università degli Studi di NapoliII e 50 Top Pizza annunciano il lancio di undipionieristico, volto a esplorare i molteplici aspetti che caratterizzano l’innovazione neldellenel panorama nazionale ed internazionale. Lo studio è stato progettato per indagare in profondità i fattori che influenzano lo sviluppo delle innovazioni neldelle, nonché il loro impatto sul modello di business, la gestione, il marketing e l’esperienza complessiva offerta ai clienti. Si vuole, quindi, portare avanti un’iniziativa significativa nel contesto della valorizzazione della cultura delle. “L’obiettivo primario di questa– si egge in una nota – è esaminare come l’innovazione e la tradizione si intreccino all’interno delle, operatori della ristorazione che agiscono in un ambiente sempre più dinamico e competitivo.