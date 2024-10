Pensa di essere Jackie Chan | squalifica di 10 giornate a Marco Curto per la frase razzista durante l’amichevole con i Wolves

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Diecidi, poi ridotte a cinque, per «comportamento discriminatorio» nei confronti di un avversarioun’amichevole estiva tra il Como e il Wolverhampton. È la decisione della Fifa presa per quanto avvenuto a Marbella, in Spagna, lo scorso luglio quando, difensore del Como, si è rivolto in maniera scorretta a un avversario dei. «Ignoralo,di», ha detto a un compagno di squadra, riferendosi all’attaccante sudcoreano Hwang Hee-un parapiglia in campo successivo a uno scontro di gioco. Secondo il collegio che ha valutato quanto accaduto, si è trattato di un insulto di stampoe il 25enne difensore di proprietà del Como, attualmente in prestito al Cesena, è stato ritenuto colpevole.dovrà prestare lavori sociali e seguire corsi di formazione presso un’associazione indicata dalla stessa Fifa.