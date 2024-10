Panorama.it - Parti non conformi per Boeing, come funziona la qualità aeronautica

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le indagini sulledel787 Dreamliner che sarebbero state prodotte senza rispettare le specifiche richieste, dal 2021 a oggi hanno portato all’individuazione di circa seimila pezzi non, ovvero 4.829 componenti realizzate in titanio e altre 1.158 in alluminio, che sono state sequestrate e analizzate dai periti in Italia e negli Usa. A essere accusate di aver compiuto operazioni illegali sono due società, la “Processi Speciali” e la “Manifacturing Process Specifications” che le hanno fornite a Leonardo Aerostrutture presso lo stabilimento di Grottaglie e quindi a, cioè a due “grandi player”,sono definiti in gergo, che nella vicenda sono ovviamente entrambelese.