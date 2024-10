Orrore a Bari, pregiudicato dà fuoco alla moglie in strada e poi la uccide a mani nude (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Una donna di 70 anni è stata uccisa a Gravina in Puglia (Ba) dal marito, pregiudicato 65enne del posto, nella notte fra sabato e domenica. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato. Secondo quanto ricostruito, il tragico evento si è verificato in strada vicinale dei Pigni, quando l'uomo ha appiccato il fuoco alla sua automobile, all'interno della quale si trovava la vittima. Nonostante la donna sia riuscita a fuggire dall'auto in fiamme, riportando ustioni parziali sul corpo, è stata brutalmente aggredita dal marito. L'uomo l'ha immobilizzata sull'asfalto in posizione supina, schiacciandola con il proprio corpo, posizionando le ginocchia sull'addome, esercitando con le braccia pressioni sullo sterno. Agi.it - Orrore a Bari, pregiudicato dà fuoco alla moglie in strada e poi la uccide a mani nude Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Una donna di 70 anni è stata uccisa a Gravina in Puglia (Ba) dal marito,65enne del posto, nella notte fra sabato e domenica. L'uomo è stato arrestato dpolizia di Stato con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato. Secondo quanto ricostruito, il tragico evento si è verificato invicinale dei Pigni, quando l'uomo ha appiccato ilsua automobile, all'interno della quale si trovava la vittima. Nonostante la donna sia riuscita a fuggire dall'auto in fiamme, riportando ustioni parziali sul corpo, è stata brutalmente aggredita dal marito. L'uomo l'ha immobilizzata sull'asfalto in posizione supina, schiacciandola con il proprio corpo, posizionando le ginocchia sull'addome, esercitando con le braccia pressioni sullo sterno.

