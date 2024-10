Amica.it - Non sono rosa né pesca: è boom di capelli biondo ciliegia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nonpropriamente, ma nemmeno. Ilè una tonalità morbida, diversa dalfragola o dal classicobubble: il Cherry Blonde è la colorazione perfetta per l’autunno. E sta vivendo il suo momento d’oro: lo confermano le ricerche su Pinterest, impennate del 6300%. Divertente, fresca: piace alle it girl perché permette di giocare con isenza risultare troppo audace o innaturale. Il risultato è delicato, sofisticato. Secondo la colorist delle celebrità Nicole Kahlani, ilè un “morbido rame dorato con sfumaturee tonisbiaditi, più naturale delcandy”. Una colorazione perfetta per i mesi autunnali perché valorizza tutti i toni della pelle durante la stagione fredda. Qualche idea da copiare nel video di Amica.it.