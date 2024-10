Milano, al Principe di Savoia una cena dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale di Haiti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un evento a sostegno dei piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico St. Damien di Haiti. Si è svolta sabato 5 ottobre, nella suggestiva cornice dello storico hotel Principe di Savoia di Milano, la charity dinner della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS. Un evento prestigioso che ha visto protagonisti gli chef dei più importanti capi di Stato e delle case reali internazionali, uniti per l'occasione da un obiettivo comune: supportare i piccoli pazienti ricoverati nell'ospedale pediatrico NPH St. Damien di Haiti, costruito e sostenuto dalla stessa Fondazione Francesca Rava. Tg24.sky.it - Milano, al Principe di Savoia una cena dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale di Haiti Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un evento a sostegno deipediatrico St. Damien di. Si è svolta sabato 5 ottobre, nella suggestiva corniceo storico hoteldidi, la charity dinnera Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS. Un evento prestigioso che ha visto protagonisti gli chef dei più importanti capi di Stato ee case reali internazionali, uniti per l'occasione da un obiettivo comune: supportare iricoverati nell'pediatrico NPH St. Damien di, costruito e sostenuto dalla stessa Fondazione Francesca Rava.

