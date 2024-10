Microbioma intestinale dei bambini, come migliorarlo? Portandoli in una fattoria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il contatto con gli animali lo fa diventare un po' più “selvaggio”. Con ricadute potenzialmente importanti per la salute dei più piccoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il contatto con gli animali lo fa diventare un po' più “selvaggio”. Con ricadute potenzialmente importanti per la salute dei più piccoli (Wired.it)

Wired.it - Microbioma intestinale dei bambini, come migliorarlo? Portandoli in una fattoria

Una studio Uniba conquista la copertina di 'iScience': scoperto legame fra microbioma intestinale e autismo - Un recente studio di un team composto da Fisici e Microbiologi dell’Università degli Studi di Bari e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stato selezionato per la copertina dell'edizione di settembre 2024 della prestigiosa rivista internazionale 'iScience'. L'articolo della ricerca... (Baritoday.it)

Vita in città, microbioma intestinale più povero - Il contatto con gli animali lo fa diventare un po' più “selvaggio”. Con ricadute potenzialmente importanti per la salute dei più piccoli ...(wired.it)

Fermenti lattici: ecco perché non dovrebbero mai essere trascurati - Integrare il consumo di fermenti lattici nella nostra dieta è davvero importante, non solo in caso di disturbi gastrointestinali o di consumo di ...(piusanipiubelli.it)

Zucchero e Problemi al Colon - Scopri come l'eccesso di zucchero può causare problemi al colon. Leggi l'articolo per conoscere i rischi, i disturbi gastrointestinali ...(microbiologiaitalia.it)