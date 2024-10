Medioriente, a un anno dal 7 ottobre attesa per attacco Israele: Iran ferma voli (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno dal massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas nel sud di Israele, a cui seguì lo scoppio della guerra a Gaza, il Medioriente e il mondo sono con il fiato sospeso per l’atteso attacco dello Stato ebraico all’Iran. Il 1° ottobre Teheran aveva lanciato circa 200 missili balistici contro il territorio israeliano definendola una risposta alle uccisioni di Hassan Nasrallah in Libano e di quella, che risaliva al 31 luglio, del capo di Hamas Ismail Haniyeh nel cuore di Teheran. Israele ha promesso a sua volta una risposta e, in questo contesto, l’Iran ha annunciato la sospensione di alcuni voli a partire fino a lunedì mattina. Intanto gli Usa hanno fatto sapere che il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, sarà al Pentagono il 9 ottobre e incontrerà il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin, “per discutere degli sviluppi della sicurezza in Medioriente”. (Di lunedì 7 ottobre 2024) A undal massacro del 7compiuto da Hamas nel sud di, a cui seguì lo scoppio della guerra a Gaza, ile il mondo sono con il fiato sospeso per l’attesodello Stato ebraico all’. Il 1°Teheran aveva lanciato circa 200 missili balistici contro il territorio israeliano definendola una risposta alle uccisioni di Hassan Nasrallah in Libano e di quella, che risaliva al 31 luglio, del capo di Hamas Ismail Haniyeh nel cuore di Teheran.ha promesso a sua volta una risposta e, in questo contesto, l’ha annunciato la sospensione di alcunia partire fino a lunedì mattina. Intanto gli Usa hfatto sapere che il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, sarà al Pentagono il 9e incontrerà il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin, “per discutere degli sviluppi della sicurezza in”. (Lapresse.it)

