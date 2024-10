Masters 1000 Shanghai 2024, pioggia lunedì 7 ottobre: Musetti e altri match spostati indoor (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non accennano a migliorare le condizioni metereologiche in quel di Shanghai, dove è in corso il Masters 1000 Atp, il penultimo della stagione. Dopo la tanta pioggia caduta tra sabato e domenica e i conseguenti continui rinvii, anche la nuova settimana è iniziata allo stesso modo, ancora con i campi bagnati. Organizzazione quindi costretta a prendere delle decisioni importanti: il match tra Musetti e Goffin, così come quelli tra Griekspoor-Thompon, Bublik-Safiullin e Giron-Khachanov sono infatti stati programmati su dei campi esterni indoor messi a disposizione per l’occasione. L’obiettivo è ovviamente cercare innanzitutto di concludere tutti gli incontri di secondo turno. Le cinque sfide rimanenti sono tutte in programma sul Centrale dotato di copertura, quindi in questo modo si avrà la certezza di chiudere il secondo turno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non accennano a migliorare le condizioni metereologiche in quel di, dove è in corso ilAtp, il penultimo della stagione. Dopo la tantacaduta tra sabato e domenica e i conseguenti continui rinvii, anche la nuova settimana è iniziata allo stesso modo, ancora con i campi bagnati. Organizzazione quindi costretta a prendere delle decisioni importanti: iltrae Goffin, così come quelli tra Griekspoor-Thompon, Bublik-Safiullin e Giron-Khachanov sono infatti stati programmati su dei campi esternimessi a disposizione per l’occasione. L’obiettivo è ovviamente cercare innanzitutto di concludere tutti gli incontri di secondo turno. Le cinque sfide rimanenti sono tutte in programma sul Centrale dotato di copertura, quindi in questo modo si avrà la certezza di chiudere il secondo turno.

LIVE – Berrettini-Rune, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - Sportface. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, con Rune che è in vantaggio per 2-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. I due giocatori sono pianificati come primo match della sessione serale dalle ore 12. it garantirà ai propri ... (Leggi la notizia)

LIVE – Musetti-Goffin 0-0, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - 00 italiane (le 12. Musetti ha vinto tutti e tre i precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico, tuttavia non deve sottovalutare un rivale esperto come Goffin. COME SEGUIRE Musetti-Goffin IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE ... (Leggi la notizia)

LIVE – Cobolli-Wawrinka, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - Ora per lui c’è il suggestivo incrocio con il veterano svizzero, ex numero tre del ranking mondiale e vincitore in carriera di ben tre prove dello Slam, al via grazie ad una wild card e che al debutto ha piegato in due tie-break il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard. it garantirà ai ... (Leggi la notizia)