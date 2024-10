Mary di Danimarca in tour in Brasile | la reazione al piatto a base di formiche

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dura vita quella della regina. Che, come ogni figura istituzionale che si rispetti, deve sempre stare attenta a non incorrere in incidenti diplomatici. Guai a mancare di rispetto a un’altra cultura o a un’altra nazione. Ne va delle relazioni con quel Paese, magari costruite con difficoltà nel corso dei secoli. Lo sa benedi, impegnata dal 2 al 5 ottobre in un royalin. Quattro giorni tra Manaus e Brasilia, senza il marito Frederik, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione del suo Paese con quello sudamericano riguardo a temi quali la biodiversità , la salute, l’ambiente e la tutela delle donne.