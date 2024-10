Romadailynews.it - Maltempo in arrivo su Roma e Lazio: attesi temporali e nubifragi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Previsto un peggioramento del tempo con piogge intense e calo delle temperature in tutta la regione. Meteoil tempo è destinato a peggiorare nel corso della giornata. La nuvolosità diventerà via via più compatta, portando piogge e. Tra il pomeriggio e la sera, i fenomeni potranno essere intensi e localmente assumere carattere dio. Le temperature si aggireranno tra i 16°C e i 24°C. MeteoNel resto del, la situazione meteo non sarà migliore. La nuvolosità aumenterà già dal mattino, con le prime piogge che interesseranno i settori settentrionali della regione. Tra il pomeriggio e la sera, ilsi estenderà a tutti i settori cone possibili. Tuttavia, è previsto un miglioramento nella notte.