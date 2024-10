.com - Malika Ayane, manca un mese al tour nei teatri, sold out la data di Milano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A undall’inizio del suoneiannuncia ilout per ladiesattamente unall’inizio delneidi, che annuncia oggi ilout per ladiprevista il 15 novembre al Teatro dal Verme. In ognitrasporterà il pubblico in un viaggio musicale all’interno delle sfumature dei suoi più amati successi di oltre 15 anni di carriera, in location che raccoglieranno tra presente e passato la parte più intima del suo repertorio. Ila teatro 2024 verrà anticipato dallazero il 7 novembre al Teatro Italiano di Gallipoli (LE) e partirà ufficialmente il 10 novembre dall’Auditorium Santa Caterina di Trento.