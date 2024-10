Mady Gio, la star di OnlyFans denunciata per evasione da un milione e mezzo. «Tenore di vita non coerente» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mady Gio nei guai col fisco. La residenza era in Svizzera, ma il domicilio fiscale era a Cassano Magnago (Varese). Per questo una professionista del sesso online da svariate centinaia di estimatori Ilmattino.it - Mady Gio, la star di OnlyFans denunciata per evasione da un milione e mezzo. «Tenore di vita non coerente» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Gio nei guai col fisco. La residenza era in Svizzera, ma il domicilio fiscale era a Cassano Magnago (Varese). Per questo una professionista del sesso online da svariate centinaia di estimatori

“Ha evaso un milione e mezzo di euro : ne dichiarava al Fisco poche migliaia - ma vive nel lusso” : la star di Onlyfans Mady Gio denunciata dalla Finanza - È il nucleo GDF di Gallarate (Varese) ad aver iniziato il censimento di influencer e soggetti che operano sul web il cui tenore di vita risulta non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. L’influencer specializzata in sesso online è stata così denunciata alla Procura della ... (Ilfattoquotidiano.it)

La star di OnlyFans Mady Gio indagata per evasione fiscale si difende : “Ho sempre pagato le tasse” - "Ho sempre pagato le tasse sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022". "Solo ricostruzioni fantasiose"Continua a leggere . Così si difende Mady Gio, al secolo Filip Madalina Ioana, 29 anni, celebrità di Only Fans ora accusata di aver evaso al fisco circa 1,5 milioni di euro ... (Fanpage.it)

Chi è Mady Gio - star di OnlyFans denunciata per presunta evasione fiscale - L’indagine è partita dalla Guardia di Finanza di Varese. Ma l'influencer si difende: «Ho sempre pagato le tasse sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022». (Vanityfair.it)